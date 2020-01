Heb je geen idee wat te kijken op woensdag? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Telefilm: De Kuthoer

20.25 - 21.55 uur op NPO3

In deze film gaat columnist Femke de strijd aan met 'internethelden' als ze op een dag klaar is met alle narigheid die ze op sociale media over zich heen krijgt. Femke wordt gespeeld door Katja Herbers, de Nederlandse actrice die ook te zien was in het tweede seizoen van de Amerikaanse serie Westworld.

Documentaire: ADHDennis

21.30 - 22.30 uur op SBS6

In ADHDennis onderzoekt voormalig Expeditie Robinson-presentator Dennis Weening of zijn innerlijke onrust daadwerkelijk voortkomt uit ADHD en ondergaat hij verschillende behandelingen om rust te vinden.

Dramaserie: Manifest

20.30 - 22.25 uur op Net5

Na een vlucht landt Montego Air Flight 828 vanuit Jamaica in New York. Maar in de tijd dat het toestel in de lucht hing, zijn er op de grond ruim vijf jaar verstreken. Terwijl de passagiers, onder wie Michaela (Melissa Roxburgh), hun leven weer proberen op te pakken, ontdekken ze dat hun familie en vrienden niet meer zijn wie ze ooit waren.

Realityprogramma: Help, Mijn Man is Klusser!

20.30 - 21.30 uur op RTL 4

In deze eerste aflevering staat amateurpsycholoog John Williams Corine bij, die in alle staten is nu haar man Chris door een rugoperatie niet meer kan klussen.

Film: The Equalizer

20.30 - 23.10 uur op Veronica

Ex-commando McCall (Denzel Washington) wil de jonge Teri uit handen van gewelddadige Russische gangsters bevrijden. Zijn missie lijkt gedoemd te mislukken, maar McCall is niet van plan om te falen.

