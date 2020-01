Heb je geen idee wat te kijken op dinsdag? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaireserie: Five Days Inside

21.30 - 22.20 uur op RTL 4

Beau van Erven Dorens won er in 2018 een Gouden Televizier-Ring mee, maar moest zijn kindje wegens een moordend opnameschema afstaan aan niet één, maar drie anderen. Voor Five Days Inside lopen Caroline Tensen, Natasja Froger en Angela Groothuizen om de beurt mee bij instellingen waar de deuren normaal gesproken gesloten blijven.

Dramaserie: Grey's Anatomy

20.30 - 21.30 uur op Net5

Het vijftiende seizoen van Grey's Anatomy eindigde niet zo fraai voor een deel van de cast: nadat bekend werd dat er verzekeringsfraude was gepleegd, werden Meredith, Alex en Richard het Grey Sloan Memorial Hospital uit gejaagd. In het nieuwe seizoen heeft Meredith een taakstraf gekregen.

Documentaire: De Lokroep

22.20 - 23.15 uur op NPO2

Al in 2002 maakte de Binnenlandse Veiligheidsdienst melding van ronselpraktijken voor de jihad in een duikschool en de Al Fourqaanmoskee te Eindhoven. Krap twee jaar later vermoordde Mohammed B. Theo van Gogh. Maar hoe kwam de radicale islam Nederland binnen?

Documentaire: Net ff anders

21.20 - 22.00 uur op NPO3

Voor Mitchell, Sander, Sanne, Shanice, Veerle en Vincent gaat de maatschappij net even te snel. Ze hebben een licht verstandelijke beperking, waardoor op het oog simpele dingen voor hen hartstikke ingewikkeld blijken te zijn. Marlijn Weerdenburg volgt hen terwijl ze het gevecht aangaan met hun beperkingen.

Realityshow: Wife Swap

20.30 - 21.30 uur op TLC

Moeders van twee compleet tegenovergestelde gezinnen ruilen voor een weekje met elkaar om te kijken hoe het is om in een totaal andere familie te opereren.

