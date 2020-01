Het huwelijk van de Britse prinses Beatrice en zakenman Edoardo Mapelli Mozzi zal hoogstwaarschijnlijk niet live worden uitgezonden op de Britse televisie. BBC en ITV, de twee grootste zenders in Groot-Brittannië, hebben volgens Daily Mail laten weten geen live-uitzending te brengen van de bruiloft.

De BBC zal wel in hun nieuwsuitzendingen berichten over het koninklijke evenement. Het huwelijk van prinses Eugenie, de zus van Beatrice, werd in 2018 nog wel uitgezonden door ITV.

Volgens een vriend van de koninklijke familie heeft het besluit niet te maken met het schandaal rond Beatrices vader Andrew. Hij kwam eind 2019 veelvuldig in het nieuws wegens zijn vriendschap met de voor seksueel wangedrag veroordeelde multimiljonair Jeffrey Epstein.

Prinses Beatrice zou zelf geen behoefte hebben aan een liveregistratie van het huwelijk, dat waarschijnlijk eind mei of begin juni plaatsvindt. Waar het huwelijk plaatsvindt, is nog niet bekend. Volgens Britse media is de St George's Chapel uitgekozen als locatie.

Beatrice en Mozzi zouden een relatie hebben sinds november 2018. In maart dit jaar verschenen ze voor het eerst officieel in het openbaar als stel op een gala in Londen. Het koppel heeft zich in september 2019 tijdens een weekend weg in Italië verloofd.

De prinses is de kleindochter van koningin Elizabeth en de dochter van de in 1996 gescheiden prins Andrew en Sarah Ferguson.