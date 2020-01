De eerste aflevering van het NTR-programma Wie denk je wel dat je bent? heeft zondag op NPO1 1.252.000 kijkers getrokken. Het door Rob Urgert en Joep van Deudekom gepresenteerde programma, dat de verschillen tussen tegenovergestelde types op komische wijze in kaart brengt, behaalde daarmee de derde plek in de lijst van meest bekeken televisieprogramma's.

Volgens het kijkcijferoverzicht door Stichting KijkOnderzoek keken de meeste mensen naar Heel Holland Bakt. Het bakprogramma behaalde op NPO1 3.031.000 kijkers, iets minder dan de week ervoor. Het NOS journaal van 20.00 uur, ook van de NPO, maakt met 2.329.000 kijkers de top drie compleet.

De eerste aflevering van het zevende seizoen van Toren C trok zondag 372.000 kijkers. Hiermee wist het programma van de VPRO net geen plek te behalen in de top 25 van best bekeken televisieprogramma's.

Studio Sport was het best bekeken sportprogramma van zondag. 1.129.000 personen stemden hiervoor af op de NPO.