Heb je geen idee wat te kijken op maandagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityshow: De Scheetjes: Bouwen op Bonaire

20.30 - 21.30 uur op SBS6

Hans en Karin werden bekend door het programma Ik Vertrek. De twee en hun golfbaan op Bonaire vielen zelfs zo in de smaak dat ze na de familie Meiland het tweede stel zijn dat een eigen realityserie krijgt. Hierin volgen we het duo tijdens een nieuwe missie: het bouwen van een resort.



Datingprogramma: Married At First Sight

20.30 - 22.20 uur op RTL 4

Het liefdesexperiment, waarin Carlo Boszhard de rol van Peter van der Vorst overneemt, trapt af met een dubbele aflevering. In deze aflevering worden de eerste twee koppels onthuld en voorgesteld.

Talkshow: Op1

22.25 - 23.30 uur op NPO1

De nieuwe talkshow Op1 wordt elke werkdag door een ander duo van een andere omroep gepresenteerd. Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra van BNNVARA beginnen de eerste aflevering.



Realityreeks: 100 Jaar Jong

21.30 - 22.30 uur op SBS6

Hoe komt het dat mensen vroeger veel eerder overleden dan nu? Ouderen van nu zijn ook nog eens enorm actief. Gordon zoekt uit hoe het kan. In het nieuwe programma loopt de presentator elke aflevering mee met twee 100-plussers.

Film: The Usual Suspects

23.15 - 01.15 uur op Veronica

Vijf criminelen worden in New York opgepakt op verdenking van diefstal. Later vindt er een explosie in een haven plaats. Het blijkt dat iemand achter de schermen alles op touw heeft gezet.

