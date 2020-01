Heb je geen idee wat te kijken op zondag? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Misdaadserie: Baantjer: Het Begin

21.45 - 23.50 uur op RTL 4

De Cock (Waldemar Torenstra) heeft geen tijd om uit te rusten, na de gebeurtenissen uit de vorige week uitgezonden film. Er is namelijk alweer een lijk gevonden. Bovendien wordt hij gekoppeld aan een nieuwe rechercheur, de vanuit de Bijlmer overgeplaatste Andy Ruiter (Yannick Jozefzoon). Samen moeten ze het opnemen tegen de georganiseerde misdaad in het Amsterdam van begin jaren tachtig.

Bekijk hier naar welke programma's in 2020 we het meest uitkijken.

Documentaire: Andere Tijden Sport

22.10 - 22.45 uur op NPO1

Nederland stond massaal te juichen toen Evert van Benthem tijdens de Elfstedentocht van 1985 de finish overkwam. Maar nog niet eens zo gek veel later kwam Lenie van der Hoorn binnen, als eerste vrouw. Geen camera had oog voor haar bijzondere prestatie. Tot vandaag.

Dit zijn de tien beste series die nu op Netflix staan.

Komisch programma: Toren C

21.40 - 22.15 uur op NPO3

De pubermeisjes, de nicotineverslaafde kantinebaas Juffrouw Tinie, Els de secretaresse en Ankie: na een afwezigheid van drie jaar kruipen Maike Meijer en Margôt Ros opnieuw in de huid van verschillende mensen die met elkaar moeten werken. Dit seizoen krijgen ze hulp van onder meer Wibi Soerjadi en Mr. Visser.

Populairwetenschappelijk programma: Wie Denk Je Wel Wie Je Bent

21.20 - 22.10 uur op NPO1

Zijn vleeseters asocialer dan veganisten? En hoe zit het met jongeren en ouderen? Is de jeugd verwend en blinken ouderen uit in conservatieve denkbeelden? Joep van Deudekom en Rob Urgert brengen in Wie Denk Je Wel Dat Je Bent de verschillen tussen tegenovergestelde types op komische wijze in kaart.

Dit komt er verder in januari op televisie.

Film: The Amazing Spider-Man 2

20.00 - 23.10 uur op Veronica

Peter Parker moet zijn tijd verdelen tussen de liefde van zijn leven, Gwen Stacey, en het vechten tegen schurken. Zijn leven verandert wanneer hij tegenover een nieuwe schurk Electro komt te staan.

148 Bekijk de trailer van The Amazing Spider-Man 2

Dit zijn de tien beste films die nu op Netflix staan.