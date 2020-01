Heb je geen idee wat te kijken op zaterdag? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Spelprogramma: Wie Ben Ik?

21.30 - 22.30 uur op RTL 4

Op 4 juni 1990, presenteerde een jonge meid haar eerste grote programma voor, toen nog, RTL Veronique. Nu, op de dag af 29,5 jaar later, keert de inmiddels gevestigde presentatrice Caroline Tensen terug op dezelfde stoel. Zonder Ron Brandsteder en André van Duin, maar met Tijl Beckand en Ruben Nicolai.

Finale: De IJzersterkste

20.25 - 21.30 uur op NPO1

Vanavond de finale van dit qua kijkcijfers redelijk scorende schaatsprogramma met BN'ers. In de laatste aflevering nemen de twee best schaatsende vrouwen en mannen het tegen elkaar op in een rechtstreeks duel op de 1.500 meter.

Reality: Ik Vertrek

21.30 - 22.30 uur op NPO1

Na een heftige periode besluiten David en Gine het roer drastisch om te gooien. Het stel koopt een houten huis in het Spaanse dorp Aspe, waar een bed and breakfast uit de grond gestampt dient te worden. Maar wanneer de Brabanders van een bouwexpert te horen krijgen dat ze een heel kwetsbaar huis hebben gekocht, verandert hun droom in een nachtmerrie.

VoorbeschouwingWie is de Mol?, MolTalk The Kick-Off

20.25 - 21.25 uur op NPO3

Voordat het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? van start gaat, maken de nieuwe MolTalk-presentatoren Marlijn Weerdenburg en Rop Verheijen met de oud-kandidaten eerst een verdachtenlijstje. Wie heeft de juiste Mol-strategie?

Film: De Scheepsjongens van de Bontekoe

9.00 - 11.15 uur op NPO3

Drie scheepsjongens varen mee op het VOC-schip van de schipper Bontekoe. Maar die tocht is niet zonder gevaar en als ze eenmaal aan land komen, worden ze geconfronteerd met de bijzondere bewoners.

