De eerste uitzending van Jinek op RTL 4 heeft vrijdagavond 1.730.000 kijkers getrokken. Daarmee was de talkshow van presentatrice Eva Jinek na het NOS Journaal van 20.00 uur (1.848.000 kijkers) het best bekeken programma van die avond.

Jinek stapte onlangs van de publieke omroep over naar RTL 4.

Met bijna 1,8 miljoen kijkers vestigde ze een voor haar absoluut kijkcijferrecord. Bij de publieke omroep scoorde ze met haar talkshow ook altijd goed, maar kwam ze nooit verder dan 1,4 miljoen kijkers.

Met de eerste uitzending op RTL 4 versloeg Jinek ook The voice of Holland, dat met 1.667.000 kijkers op de derde plek in de kijkcijfertop-25 eindigde.