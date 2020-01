Jelle Brandt Corstius had zijn conflict met tv-producent Gijs van Dam achteraf anders aan willen pakken, zegt hij vrijdag in gesprek met de Volkskrant. De twee mannen hadden vijftien jaar geleden seks met elkaar. Brandt Corstius stelde een jaar geleden in een artikel in Trouw dat dat tegen zijn wil gebeurd was.

"Iemand schreef me dat de straf op zwijgen levenslang is. Dat vond ik heel treffend. Alleen: ik had mijn uitspraken ook op een andere manier kunnen doen. Ik had hem daarmee ook zelf kunnen confronteren. Terugkijkend op wat voor ellende er allemaal is geweest, was dat beter geweest", aldus de televisiemaker.

Maar volgens Brandt Corstius wist hij destijds niet hoe hij dat moest doen. De journalist kampte naar eigen zeggen met gemengde gevoelens van kwaadheid en schaamte.

"Ik heb erover gedacht om het hem te zeggen, bij een reünie, maar toen kwam hij niet. Om de een of andere reden had ik een aanleiding nodig, wat natuurlijk absurd is, want je kunt iemand ook opbellen. Maar dat zijn moeilijke dingen. De rationele Jelle zegt: ja, dat had ik moeten doen, maar de emotionele Jelle zegt: maar dat kon ik helemaal niet", vertelt hij.

De journalist wuift in het interview het commentaar weg dat Van Dam hem in een eventueel telefoongesprek had kunnen verwijten dat Brand Corstius de seks zelf wilde.

"Ja, maar dat zal me eerlijk gezegd worst wezen, dan had ik het in elk geval gezegd. Alleen de manier waarop ik het heb gedaan was niet verstandig, en daar heb ik, met de wetenschap van nu, spijt van."

Rechtszaak wegens smaad en laster

Van Dam diende als reactie op de beschuldiging van Brandt Corstius een klacht in wegens smaad en laster. Het Openbaar Ministerie (OM) besloot niet tot vervolging over te gaan, omdat er juridisch geen sprake zou zijn van smaad.

Van Dam was het niet eens met deze beslissing en spande een zogenoemde artikel 12-procedure aan. Het hof besloot daarop dat er alsnog door een rechter naar de zaak gekeken moet worden omdat er mogelijk toch sprake is van smaad.

Brandt Corstius vraagt zich af of Van Dam er belang bij heeft om de rechtszaak door te laten gaan. "Zelf denk ik dat de enige manier om vooruit te komen is, om met elkaar aan tafel te zitten en het te hebben over die avond", aldus de journalist.