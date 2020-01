Toine van Peperstraten en Dionne Stax vormen vanaf maandag een radioduo op NPO Radio 1, waar ze in de middag het programma Stax&Toine presenteren. Van Peperstraten heeft bergen radio-ervaring, terwijl Stax na een jarenlang dienstverband bij de NOS voor het eerst een radioprogramma aan elkaar praat.

Is al duidelijk hoe de eerste uitzending eruit gaat zien?

Van Peperstraten: "Niet helemaal. We willen inspelen op de actualiteit van de dag. In het eerste uur hebben we een gast die daarmee te maken heeft, iemand die specialist is over een bepaald onderwerp, en in het tweede uur gaan we voor wat prominentere gast. Maandag zijn de dames van Toren C te gast. Zij blijven het hele tweede uur zitten en we gaan ook muziek draaien die zij hebben uitgekozen."

Hoe hebben jullie je voorbereid op het programma?

Van Peperstraten: "We hebben een flink aantal proefopnames gemaakt. Om te wennen aan elkaar, maar ook aan de vormgeving. Verschillende proefuitzendingen hebben we bewust wat anders ingevuld. Eentje werd helemaal voorgeproduceerd, wat een wat gejaagd gevoel gaf. Voor een andere uitzending hadden we juist heel weinig voorgeproduceerd om te kijken hoe het zou gaan als je juist heel veel lucht hebt. Uiteindelijk denk ik dat we moeten groeien naar een middenweg."

Stax: "Die proefuitzendingen waren ook bedoeld om op elkaar ingespeeld te raken. Ik doe iets heel nieuws, en dat doe ik met iemand anders. Je moet leren aanvoelen wat de een fijn vindt en de ander."

Toine, heb je Dionne tips gegeven?

Van Peperstraten: "Juist niet te veel. Onze eigen persoonlijkheden zullen aan bod moeten komen in het programma, het is belangrijk om vooral jezelf te blijven. Natuurlijk zijn er kleine radiodingetjes waar ik misschien wat meer vanaf weet, maar ik moet daar ook niet continu bovenop zitten. Wat altijd geldt bij een duoprogramma: je moet een bepaalde klik krijgen. Als je samen mensen interviewt, moet dat organisch verlopen. Daar moet je naartoe groeien en dat zal zeker niet vanaf de eerste minuut vlekkeloos verlopen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen."

Zijn jullie nerveus voor de eerste uitzending?

Stax: "Op dit moment nog niet, maar misschien voel ik op de dag zelf een gezonde spanning. Ik heb er vooral heel veel zin in. We gaan vier dagen per week samen een programma maken en hoe meer uren je maakt, hoe beter dat gaat. Dat is volgens mij hoe het werkt."

Van Peperstraten: "Ik voel wel een bepaalde spanning. Het is voor mij belangrijk om in een soort concentratiemodus te komen. In het verleden heb ik weleens een ochtendprogramma gemaakt. Hoe moe ik ook was, als ik in die modus zat, kon ik me toch focussen. Dat zal straks ook moeten gebeuren. Het verschil tussen een ruime en een krappe voldoende voor het programma is misschien wel die spanning."

Waarin ligt jullie kracht, kijkend naar dit programma?

Van Peperstraten: "In de flow van een uitzending. Ik kan van een gesprek met de minister-president zo naar een entertainmentonderwerp. Ik denk dat die hele flow, met muziek tussendoor en af en toe een onderwerp dat we behandelen, het verschil moet gaan maken. Dat zorgt ervoor dat je lekker meeluistert."

Stax: "Net als Toine ben ik gewend om te switchen van het een naar het ander. Ik kijk ernaar uit dat we consumentennieuws gaan brengen, maar ook hard nieuws. Gezondheid wordt ook een belangrijk onderwerp. Misschien is het een voordeel dat ik een heel brede interesse heb, dat heb ik natuurlijk ook bij de NOS meegekregen. Ik vind het ook fijn dat er nu ruimte is om langere gesprekken te kunnen voeren. Bij het journaal ben je wat dat betreft beperkt, alles is heel erg ingekaderd. Je stelt een vraag, er komt een antwoord, je stelt nog een vraag en dat is het."

Bij nieuwe televisieprogramma's wordt vaak meteen over de kijkcijfers gesproken. Voor radioprogramma's geldt dat bij luistercijfers in iets mindere mate. In hoeverre houd je je daarmee bezig?

Van Peperstraten: "Wij zullen aan elkaar moeten wennen, ieder programma heeft een opstartfase nodig. Dat niet alle spotlights er meteen op gericht zijn, vind ik niet zo erg. Ik schrik er bij tv-programma's soms van dat dat wel zo is. Dus of ik ermee bezig ben? Nee. Maar je hoopt wel dat na een jaar een balans kunt opmaken. En na een paar maanden kun je aan de hand van reacties en mensen met een bepaalde blik al wel evalueren om te kijken of je op koers ligt. Uiteindelijk wordt er natuurlijk ook gekeken naar de luistercijfers. Dat is afwachten, dat heb je niet helemaal in de hand. Je kunt nog zo je best doen, maar het moet wel worden bewezen."