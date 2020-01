Vlogger Enzo Knol heeft besloten een video waarin te zien is dat hij vuurwerk afsteekt in een parkeergarage te verwijderen.

De vlogger vindt het bij nader inzien "niet slim" om vuurwerk af te steken in een parkeergarage, vertelt hij tegen RTL Nieuws.

"Los van het feit dat dit geen illegaal vuurwerk is en dat er geen schade is ontstaan: het is niet slim om dit in een parkeergarage te doen."

Knol, die bijna 2,3 miljoen abonnees op YouTube heeft, zegt van jongs af aan altijd vuurwerk te hebben afgestoken. "Vroeg opstaan om met een tas vuurwerk op pad te gaan. Ik kon wel huilen toen de regel kwam dat het pas vanaf 6 uur 's avonds mocht."

Verder zegt de vlogger te snappen dat mensen niet blij zijn met zijn video. "Natuurlijk wordt er na de heftige gebeurtenissen, waaronder de brand in Arnhem, met een andere blik naar de video gekeken. Dit was niet handig."