Eva Jinek, die vanaf vrijdagavond met de talkshow Jinek te zien is op RTL 4, denkt dat haar programma "misschien een kans van slagen" heeft als ze het goed doet.

"Omdat je niet weet of het een succes wordt", legt ze uit in Het Financieele Dagblad (FD). "Het avondslot is ontzettend competitief. Als ik zie hoe het anderen is vergaan, is nederigheid de enige juiste werkhouding."

Met die 'anderen' doelt Jinek onder anderen op Humberto Tan, die na vijf jaar noodgedwongen moest stoppen met RTL Late Night. Twan Huys nam zijn plek in, maar die hield er na een half jaar al mee op.

"Vergeet niet dat Humberto Tan het jarenlang heel goed heeft gedaan", aldus Jinek. "Meer dan een miljoen kijkers. Mét reclameblokken ertussendoor. Maar het kan in ons vak zo met je gedaan zijn. Ook het hebben van een lange staat van dienst is geen garantie. Ik begrijp dat ik met mijn overstap een groot risico neem en dat aanvaard ik ook."

De presentatrice, die in september bekendmaakte over te stappen van de publieke omroep naar RTL, zegt dat de latenightshow niet "wezenlijk anders" zal worden. "Dan zou ik onwaarachtig zijn geweest tot nu toe. Een talkshow is geen hogere wiskunde. Een tafel met interessante gasten die praten over wat er die dag is gebeurd in de wereld. Het is wel heel moeilijk dat dag in, dag uit goed te doen."