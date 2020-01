De eerste aflevering van De Bauers in Argentinië is donderdag op RTL 4 door 961.000 mensen bekeken. Daarmee kwam het programma op een zevende plek in de top 25 van Stichting KijkOnderzoek.

Frans Bauers vorige reisprogramma, Frans Bauer in China, opende begin 2019 op NPO1 nog met 1,4 miljoen kijkers. De show stond toen geprogrammeerd op de zaterdagavond, direct na kijkcijferhit Wie is de Mol?.

Het best bekeken programma van de donderdagavond was het quizprogramma De slimste mens op NPO2. De show scoorde met 1,77 miljoen kijkers net iets beter dan het NOS Journaal van 20.00 uur, dat op NPO1 door 1,76 miljoen mensen werd bekeken.

Ook Nieuwsuur deed het goed op NPO2. Het actualiteitenprogramma, dat naar een vroeger tijdstip is gehaald en nu direct na De slimste mens wordt vertoond, trok ruim een miljoen kijkers.