Karin en Hans ten Böhmer, die bekend werden dankzij hun deelname aan Ik vertrek, verwachten door hun nieuwe realityserie op SBS6 nog meer fans op bezoek te krijgen.

In Ik vertrek was in het najaar van 2018 te zien dat het stel naar Bonaire vertrok om een adventure golfbaan op te zetten. Voor SBS-programma De Scheetjes: bouwen op Bonaire proberen ze naast de golfbaan een resort te bouwen in country-and-westernstijl.

"Nog steeds komen hier mensen langs die ons kennen van Ik vertrek", vertelt Karin ten Böhmer aan NU.nl. "Dan horen we dat ze ons gevolgd hebben, dat hun tante fan is, of ze vragen of we een videoboodschap willen inspreken. Dat wordt straks waarschijnlijk nog erger."

Ten Böhmer ligt daar niet wakker van. "Daar kies je zelf voor. En we zijn het inmiddels gewend. We hebben alle aandacht voor de mensen. Al hebben we het nog zo druk, als iemand op de foto wil, roep ik: 'Scheet, kom even, er wil iemand op de foto.' Vroeger wilde niemand met me op de foto en nu iedereen, dus da's hartstikke leuk."

Toen het stel in april 2016 naar Bonaire vertrok, waren er nog geen plannen om een resort te bouwen. "Dat was niet aan de orde, tot de overheid aan ons kwam vragen of we niet iets leuks wisten voor de grond naast de golfbaan. Toen hebben we een plan gemaakt, maar vervolgens bleek het niet zo makkelijk te gaan als we hadden gehoopt. Nu zijn we met allerlei oplossingen bezig en proberen we het via een omweg."

'Lessen geleerd, maar we houden ons er niet aan'

Ten Böhmer zegt de afgelopen jaren belangrijke lessen te hebben geleerd over het opzetten van iets nieuws. "Maar we houden ons er niet aan", zegt ze lachend. "Destijds kochten we spullen zonder dat we grond hadden in Bonaire, en nu is het eigenlijk hetzelfde liedje. Voor het resort hebben we al van alles besteld. Dat het lang duurt met de vergunning is jammer, maar ik denk dat het uiteindelijk goed komt, dit jaar nog."

De opnamen voor de realityserie, die vanaf 6 januari te zien is op SBS6, zijn momenteel in volle gang. "We hopen dat het net zo leuk gaat worden als de Meilandjes (Chateau Meiland, red.), daar gaan we voor."