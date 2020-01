Heb je geen idee wat te kijken op vrijdag? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reportageserie: Evenblij Maakt Vrienden

21.35 - 22.25 uur NPO1

Na het eerste seizoen met Sting, Jo Nesbø en Edwin Evers kunnen o.a. Jackie Groenen, Frans Bauer en Daley Blind op een vriendschapsverzoek van Frank Evenblij rekenen.

Talkshow: Jinek

22.30 - 23.35 uur op RTL 4

De nieuwe talkshow van Eva Jinek, Jinek, wordt niet uitgezonden op maandag 5 januari, zoals RTL van plan was, maar een paar dagen eerder. Vlak na The voice of Holland.

Misdaadserie: Flikken Maastricht

20.35 - 21.35 uur op NPO1

De bende Virtus & Justitia terroriseerde de agenten van Flikken Maastricht in het vorige seizoen, maar de strijd is nog niet voorbij. Hoe pakken Eva en Wolfs dit aan?

Cabaret: Henry van Loon - Sleutelmoment

22.45 - 23.45 uur op NPO3

Henry van Loons show Sleutelmoment kreeg acht jaar geleden goede recensies en was het begin van Henry's goedlopende carrière.

Film: Shutter Island

20.30 - 23.20 uur op Spike

Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) en Chuck Aule (Mark Ruffalo) gaan op Shutter Island op zoek naar een moordenares, die is ontsnapt uit de tbs-kliniek. Al snel krijgen de twee door dat er iets niet klopt in de kliniek en dat waarheden verzwegen worden.

