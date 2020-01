Ricky Gervais vindt het geen aanlokkelijk idee om in de nabije toekomst een latenightshow zoals The Tonight Show of The Late Late Show te presenteren. De Britse komiek, die komende zondag de Golden Globes aan elkaar praat, ziet te veel nadelen aan zo'n presentatieklus.

"Ik ben al meerdere keren gevraagd", vertelt de 58-jarige Gervais in gesprek met The Hollywood Reporter. "Ik weet niet hoe serieus die aanbiedingen waren. Maar het is een van die dingen die me vaak gevraagd worden en die ik vervolgens altijd beleefd afwijs."

De komiek, die doorbrak met zijn serie The Office en later ook de succesvolle series Derek en After Life maakte, wil liever zelf de touwtjes in handen blijven houden. "Ik doe dit werk omdat ik geen pak aan hoef en vijf dagen per week achter een desk hoef te zitten. Misschien dat ik het ooit wel wil doen, maar vijf dagen per week is te veel."

Gervais ziet ook andere nadelen aan een eigen talkshow. "Ik kan niet zeggen wat ik wil, omdat er twintig schrijvers bij betrokken zijn. Je bent daarnaast altijd de op één na interessantste persoon in de ruimte. En het betaalt relatief weinig. Ik ben dan liever te gast zodat ik kan zeggen wat ik wil."

Het wordt de vijfde en laatste keer dat Gervais de presentatie van de uitreiking van de Golden Globes op zich neemt. Hij deed dit eerder al in 2010, 2011, 2012 en 2016.