Heb je geen idee wat te kijken op donderdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: De Bauers in Argentinië

20.30 - 21.30 uur op RTL 4

Frans en Mariska Bauer trekken naar Zuid-Amerika. Eerder gingen de Brabantse sterren al voor de NPO naar de Verenigde Staten en China.

Juridisch programma: Mr. Frank Visser doet uitspraak

21.30 - 22.30 uur op SBS6

In Amsterdam-Noord heeft Sophie ruzie met haar buurvrouw Ria. Die laatste zou 's avonds bij Sophie naar binnen gluren, tegen de ramen slaan en hondendrollen in de tuin gooien. Ria is zich echter van geen kwaad bewust.

Naar deze tv-programma's kijken we het meest uit in 2020.

Realityserie: In Overtreding

20.30 - 21.30 uur op RTL 5

De mensen van de dierenbescherming, de politie en andere handhavers worden gevolgd in hun dagelijkse werk. Daarbij valt er soms wat te lachen maar vaker is het tragisch. Saai is het in ieder geval nooit.

Dit zijn de tien beste series die nu op Netflix staan.

Wedstrijd: Ink Master: Grudge Match

20.30 - 21.30 uur op Spike

De grootste aartsrivalen worden tegenover elkaar gezet en getest: wie maakt de indrukwekkendste tatoeages?

Deze titels staan vanaf januari op Netflix.

Film: 13 Going On 30

20.30 - 22.30 uur op Net5

Het is 1987 en de dertienjarige Jenna wenst dat ze volwassen is, omdat alles haar dan makkelijker lijkt. Een dag later wordt ze wakker in het lichaam van een dertigjarige vrouw, gespeeld door Jennifer Garner.

Dit zijn de tien beste films die nu op Netflix staan.