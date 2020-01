Timur Perlin vervangt Rámon Verkoeijen tijdelijk in het programma Mark + Rámon op NPO 3FM. De zender meldt dat het nog niet duidelijk is wanneer Verkoeijen terugkeert op de radio.

Perlin en Verkoeijen zijn geen onbekenden van elkaar. De twee radio-djs maakten samen de programma's Open Radio Met Timur En Rámon en Superrradio op NPO 3FM. Verkoeijen vroeg Perlin zelf om voor hem in te vallen.

"Hij vroeg me om even bij te springen en daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen. De reden is klote, maar ik duik met veel plezier weer eens de studio van 3FM in", aldus Perlin, die nu op NPO Radio 2 de De Timur Timur Show aan elkaar praat. Dit programma blijft hij maken naast de uitzendingen met Mark van der Molen op NPO 3FM.

Van der Molen zei onlangs in gesprek met NU.nl dat hij zijn collega Verkoeijen voorlopig met rust laat. "Ik spreek hem op dit moment niet zo heel veel. Onze gesprekken gaan al snel weer over werk en we moeten hem nu juist even de rust gunnen die hij nodig heeft", stelde hij toen.