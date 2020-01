Gallyon van Vessem denkt dat de pogingen om jongere mensen naar lineaire televisie te laten kijken op niets uitlopen. In een interview met Beau Monde zegt de presentatrice dat ze niet gelooft dat jongere gezichten op televisie het tij kunnen keren.

Van Vessem, die onlangs gedwongen vertrok als presentatrice bij Hart van Nederland, verwacht niet dat de maatregelen van SBS iets zullen veranderen.

"Ze willen jongere mensen naar televisie trekken, ik denk dat dat sowieso een gelopen koers is. Mensen van twintig of 25 kijken hoogstens met hun ouders mee naar programma's als Hart van Nederland, die ga je echt niet aan je binden met jonge presentatoren, daar ben ik van overtuigd", aldus de presentatrice.

Van Vessem, die eerder nog zei dat Talpa-baas John de Mol het recht had haar te ontslaan, stelt dat diens opmerkingen over de "houdbaarheidsdatum" van presentatrices schandalig zijn. "Je mag nooit iemand 'over de houdbaarheidsdatum' noemen; mannen niet en vrouwen ook niet. Welke god je ook in medialand bent, zoiets zeg je niet."

Hoewel ze haar ontslag snel heeft afgehandeld, is ze naar eigen zeggen nog steeds "heel erg boos" over de woorden van De Mol. "Het is schandalig, en het past ook helemaal niet in deze tijd, zeker niet nu we allemaal tot ons 67e, 68e door moeten werken."

Begin oktober bevestigde SBS dat het vertrek van Van Vessem onderdeel is van hervormingen bij Hart van Nederland. Later die maand presenteerde ze haar laatste uitzending.