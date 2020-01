Art Rooijakkers presenteert vanaf 9 januari het twaalfdelige radioprogramma De eeuw van mijn dochters op BNR Nieuwsradio, maakte de omroep donderdag bekend.

In het programma blikt Rooijakkers (43) met luisteraars vooruit op wat de toekomst gaat brengen, mede op basis van het leven van zijn in 2017 geboren tweelingdochters Puk en Keesje.

"Mijn dochters zijn 2,5 jaar oud. Het zijn kinderen van de 21e eeuw. Een eeuw waarin alles in beweging is. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Krijgen zij straks natte voeten omdat de dijken door breken? Ligt er voedsel uit het laboratorium op hun bord? Of gaan ze op reis met een VR-bril op? We gaan in De eeuw van mijn dochters dus de toekomst onderzoeken", aldus Rooijakkers.

"We zijn trots op de samenwerking met Art. Op een frisse, journalistieke manier kleurt hij de thema's van de toekomst in. Deze serie geeft een realistische en verrassende blik op wat ons de komende jaren te wachten staat. Een betere start van 2020 kan je niet wensen", aldus Mireille van Ark, waarnemend hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio.

Het programma is iedere donderdagavond om 19.00 uur te horen bij BNR Nieuwsradio en is ook te beluisteren als podcast.

Als televisiepresentator is Rooijakkers werkzaam voor RTL 4. Daar maakte hij eerst de talkshow Zomer met Art en daarna Rooijakkers over de vloer. Bij NPO Radio 1 was hij eerder als invaller te horen bij Radio EenVandaag.