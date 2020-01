De oudejaarsconference van Claudia de Breij bij de NPO heeft op oudejaarsavond meer kijkers getrokken dan die van Martijn Koning bij RTL 4. Naar De Breij keken volgens Stichting KijkOnderzoek 1.780.000 mensen, waar Koning het met 537.000 kijkers moest doen.

De Oudejaarsconference 2019 van De Breij eindigde met dit kijkersaantal op de tweede plek in de lijst met best bekeken televisieprogramma's op oudejaarsdag, achter het Nationaal Aftelmoment van de NPO, dat 2.439.000 kijkers trok. De Wereld Draait Door Oud en Nieuw maakte met 1.422.000 kijkers de top drie van best bekeken programma's op oudejaarsdag compleet. Koning blijft steken op een twintigste plek.

De Breij had ook meer kijkers dan de best bekeken oudejaarsconference van 2018. Marc-Marie Huijbregts lokte met zijn oudejaarsconference over dat jaar, Onderweg naar morgen, 1.477.000 personen naar hun televisietoestel.

Koning deed het juist een stuk minder goed dan zijn voorganger bij RTL 4; Guido Weijers trok het jaar ervoor met zijn oudejaarsconference 1,4 miljoen kijkers naar de commerciële zender.

NPO heeft ook het meest succesvolle muziekprogramma

Het Muziekfeest van het jaar levert de NPO het best bekeken muziekprogramma van de dag op, met 615.000 kijkers en een 15e plek op de lijst. Marco Borsato live in De Kuip en Vrienden van Amstel Live, beide van SBS6, volgen met respectievelijk 542.000 en 488.000 kijkers.

Het traditioneel goed bekeken NOS Journaal van 20.00 uur trok dinsdag 1.416.000 kijkers, goed voor een vierde plek in het overzicht van best bekeken televisieprogramma's. Het Nationale Vuurwerk van RTL 4 had met 1.203.000 kijkers minder dan de helft van de score van het Nationale Aftelmoment, maar eindigt nog steeds in de kijkcijfertoptien, met een zesde plek.