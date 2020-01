BLØF is de meest gedraaide artiest op de Nederlandse radio in de periode 2010-2019. Volgens het bedrijf Soundaware, dat het aantal keren dat muziek gedraaid wordt op de radio bijhoudt, zijn de nummers van de Zeeuwse band in het afgelopen decennium ruim tachtigduizend keer gedraaid door de verschillende radiostations.

Geen enkel nummer van BLØf haalde volgens het bedrijf de Airplay Top 100 van individuele nummers. Daarin staat Valerie van Amy Winehouse bovenaan de lijst met meest gedraaide liedjes.

In totaal staan er 24 Nederlandse nummers in de Airplay Top 100. No Mercy van Racoon staat daarvan het hoogst in de lijst, op plek acht.

Het Regent Zonnestralen van Acda en De Munnik uit 1998, is in de airplay-lijst het hoogst genoteerde muzieknummer uit de vorige eeuw. Het oudste nummer uit de lijst, Summer of 69 van Bryan Adams uit 1984, sluit de Top 100 van meest gedraaide muzieknummers af.

Happy van Pharrell in slechts zes jaar op plek vier

In de lijst met meest gedraaide nummers is de vierde plek voor Happy van Pharrell Williams. De hit van de Amerikaanse zanger werd pas in de zomer van 2013 uitgebracht. Valerie werd al uitgebracht in december 2007. Rolling In The Deep van Adèle en Somebody That I Used To Know van Gotye met Kimbra, respectievelijk de nummers twee en drie uit de lijst, in eind 2010 en de zomer van 2011.