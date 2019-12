De tweelingbroers Bill en Joe Smith (32), die zondag dood werden aangetroffen, hebben een afscheidsbrief achtergelaten, schrijft E! Online. Een nicht van de broers zegt dat de voormalige deelnemers aan de realityserie My Big Fat Gypsy Wedding in de brief schreven dat ze ongelukkig waren en gevonden konden worden in de bossen, waar ze als kinderen speelden.

"Om tien uur 's ochtends op de dag van hun dood ontvingen wij een brief", aldus de nicht van de broers, Phoebe Carleen Smith. "De brief was gericht aan mijn oom."

"Toen mijn oom de brief opende stond er: "We zijn in de bossen, net zoals toen we jong waren." Mijn oom rende vervolgens de bossen in naar de plek waar Bill en Joe vroeger speelden. Daar vond hij hen."

De twee broers waren deelnemers aan de realityserie My Big Fat Gypsy Wedding. Ten tijde van hun deelname aan het programma waren ze 24 jaar oud.

Bill en Joe Smith werden volgens de politie zondag dood aangetroffen in het Engelse Sevenoaks, nadat Joe de avond ervoor niet was thuisgekomen bij zijn oma, waar hij woonde. De politie houdt rekening met zelfdoding.

Denk jij aan zelfmoord? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel naar 0900-0113.