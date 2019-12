Twee fotografen van nieuwssite Regio15. zijn in de nacht van maandag op dinsdag rond 00.30 uur mishandeld op de Duinstraat in Den Haag. Een 51-jarige man uit Den Haag is aangehouden, zo meldt de politie.

De twee nieuwsfotografen waren aan het werk toen het incident plaatsvond. Ze hebben zich voor hun verwondingen laten behandelen bij de huisarts en in het ziekenhuis.

Waarom de Hagenaar de mannen aanviel, is nog onduidelijk. De man is na het incident meteen gevlucht, maar kon later door de politie worden opgepakt.

De verdachte zit momenteel vast en zal worden verhoord. Voor geweld tegen mensen met een publieke taak, onder wie journalisten, hanteert het Openbaar Ministerie (OM) een hogere strafeis.