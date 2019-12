Twee fotografen van Haagse nieuwssite Regio15 zijn in de nacht van maandag op dinsdag rond 00.30 uur mishandeld op de Duinstraat in Den Haag. Een 51-jarige man uit Den Haag is aangehouden, zo meldt de politie.

De twee nieuwsfotografen waren aan het werk toen het incident plaatsvond. Een woordvoerder van Regio15 zegt tegen NU.nl dat de twee fotografen door een groep mensen werden achtervolgd. "Vermoedelijk vonden zij dat de fotografen de wijk in een slecht daglicht stelden. Een man van de groep heeft de fotografen vervolgens geslagen en geschopt."

De man is na het incident meteen gevlucht, maar kon later door de politie worden opgepakt. Dit kwam omdat de verdachte is gefilmd door de fotografen. De slachtoffers liepen blauwe plekken op, maar zijn na het incident weer aan het werk gegaan.

"Met de jaarwisseling laten we de fotografen in koppels op pad gaan in plaats van alleen", aldus de woordvoerder van Regio15. "Ook staan ze met elkaar in verbinding met een portofoon. Zo kunnen zij de noodklok luiden als er een situatie dreigt te escaleren en kan een collega wellicht inspringen. Maar we laten ons niet tegenhouden door dit soort incidenten."

De verdachte zit momenteel vast en zal worden verhoord. Voor geweld tegen mensen met een publieke taak, onder wie journalisten, hanteert het Openbaar Ministerie (OM) een hogere strafeis.