Baantjer: het begin heeft maandag met de eerste uitzending 689.000 televisiekijkers getrokken, goed voor een zestiende plek in de lijst met best bekeken televisieprogramma's. De dubbelaflevering van de misdaadserie op RTL 4 was dezelfde dag ook te bekijken via streamingdienst Videoland.

Het best bekeken programma van maandag was het NOS Journaal van 20.00 uur, met 1.721.000 kijkers. De slimste mens en de allerlaatste aflevering van Het geheime dagboek van Hendrik Groen, beide ook van de NPO, completeren de top drie, met respectievelijk 1.509.000 en 1.493.000 kijkers.

Het Journaal Jaaroverzicht was maandag goed voor 934.000 kijkers en een tiende plaats in het kijkcijferoverzicht van Stichting KijkOnderzoek. Het best bekeken sportprogramma van maandag was het WK darts, met een negende plek en 1.014.000 kijkers die afstemden op RTL 7.

De eerste twee afleveringen van Baantjer: het begin waren in april als film te zien in de bioscopen. De film Baantjer: het begin bereikte in mei met meer dan 100.000 bezoekers de Gouden Film-status.