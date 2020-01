Dennis Weening, vanaf woensdagavond te zien in ADHDennis, weet pas sinds vier jaar dat hij ADHD heeft. De Hagenaar ontdekte het tijdens de opnames van Expeditie Robinson.

De presentator was vier jaar geleden op de Filipijnen voor de presentatie van het realityprogramma. "Buiten de opnames na was er op sommige dagen niets te doen", vertelt Weening in gesprek met NU.nl. "Je zit in een houten blokhutje en internet deed het niet. Ik raakte enorm onderprikkeld en klom bijna tegen de muur op."

Een van de producenten van Expeditie zag het gedrag van Weening en suggereerde dat hij misschien ADHD had. "Ik dacht huh? Ik ben toch volwassen?", aldus de presentator destijds. "Maar ik kreeg Ritalin (medicatie die vaak aan ADHD-patiënten wordt gegeven, red.) en werd daar super rustig van."

Weening is toen naar de huisarts gegaan. "Die zei: 'Tuurlijk heb je ADHD, ik ken je toch'. Maar waarop is dat dan gebaseerd?" Zodoende kwam de presentator op het idee voor het programma.

"Ik wilde graag weten wat ADHD nu precies is, wanneer je het nou echt hebt. Het is een modewoord en wordt vaak te pas en te onpas geroepen, maar het is lastig te diagnosticeren, het is geen aandoening die je direct kunt duiden. In het programma ga ik daarom door het diagnoseproces heen."

'Soms voel ik me net een klein kind'

"Als je ADHD hebt is een aantal kenmerken heel duidelijk: je bent actiever dan anderen, chaotisch en vergeetachtig, je kan niet goed luisteren en onderbreekt anderen sneller", legt Weening uit. "Een constante onrust in je hoofd."

Dat hijzelf aan die kenmerken voldoet, staat volgend de presentator "als een paal boven water". "Het gebeurt nogal eens dat ik m'n laptop vergeet als ik naar kantoor rijd, m'n vrouw hangt allerlei briefjes in huis op. Soms voel ik me net een klein kind."

Voor zijn programma gaat Weening in gesprek met 'bekende ADHD'ers' zoals cabaretier Jochem Myjer en oud-bokser Regilio Tuur. "Regilio vertelde me dat je ook kunt leren omgaan met ADHD zonder medicatie te slikken. En Jochem is misschien wel de bekendste ADHD'er, hij mag backstage niets aanraken omdat hij alles kapot maakt, haha."

'ADHD heeft voor- en nadelen'

Naast gesprekken met BN'ers en experts geeft Weening ook een kijkje in zijn privéleven aan de hand van opnames bij hem thuis. "Je beleeft het vanuit mijn eigen ogen, het is mijn meest persoonlijke programma tot nu toe. Mijn vrouw is gevraagd hoe het is om met mij te leven. Ik heb er al stukjes van teruggezien en ze zei dat ze soms gek van me wordt. Mijn moeder is ook geïnterviewd en die vertelde dat ze zich soms zorgen om me maakt, dat is best confronterend."

Zijn ADHD biedt volgens Weening zowel voor- als nadelen. "Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat ik het podium opliep en mijn microfoon vergeten was. Of ik laat mijn teksten liggen. Aan de andere kant kan ik me wel goed hyperfocussen en is mijn energie voor een liveshow heel fijn en lekker."

ADHDennis is vanaf woensdag 8 januari wekelijks om 21.30 uur te zien bij SBS6.