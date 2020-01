In de vijfde reeks van Married at First Sight, dat maandagavond van start gaat, geven zes koppels elkaar het jawoord, zonder elkaar vooraf ook maar één seconde te hebben gezien. Carlo Boszhard, die de presentatie vanaf dit seizoen overneemt van Peter van der Vorst, zegt zelf nooit te hebben meegedaan als hij vrijgezel zou zijn geweest.

"Ik denk niet dat ik dat durf, om me over te geven aan de wetenschap", zegt Boszhard, die al twaalf jaar samen is met zijn vriend Herald, in gesprek met NU.nl.

Wel kan hij zich goed voorstellen dat sommige vrijgezellen dat wel doen. "Als je vinger paars wordt van Tinder, dan neig je er misschien al snel naar om zulke dingen te proberen", vertelt Boszhard. "En wie wil er nou alleen zijn? Ik denk ook niet dat dat goed is voor een mens."

Na het vertrek van Van der Vorst, die zijn presentatieklussen voor RTL moest laten vallen omdat hij programmadirecteur van de zender werd, kreeg Boszhard een telefoontje van zijn collega.

"Ik had al eerder in gesprek met Peter laten vallen dat ik graag een Married at First Sight-achtig programma wilde presenteren. Ik ging The Masked Singer doen en De TV-Kantine, dus ik moest er nog iets bij hebben waarin ik mezelf kan zijn en niet meer met een plaksnor te zien ben."

Kort daarop belde Van der Vorst. "Peter vertelde dat de klus vrijkwam en dat de redactie mij graag als presentator wilde. Toen sprak ik de historische woorden uit: 'Ja, ik wil.' Ik vind de show geweldig, keek het zelf ook al jaren."

'Ben heel anders dan Peter'

Vier jaar lang zagen de kijkers Van der Vorst als gezicht van het programma. Hij spreekt met de kandidaten op belangrijke sleutelmomenten: voor en na het jawoord, na hun huwelijksreis en ook rond het samenwonen. Een taak die Boszhard nu gaat overnemen. "Ik ben een heel ander persoon dan Peter, maar het enige dat ik moet doen is vragen stellen die op dat moment in me opkomen. Hoe voel je je, waarom doe je zo, hoe hoop je dat hij of zij eruitziet?"

Boszhard hoopt dat de kijker aan de nieuwe presentator zal wennen. "Maar uiteindelijk gaat het om de kandidaten. Zo sta ik er echt in en dat is de reden waarom ik dit programma wilde doen."

Naast een nieuwe presentator zal de vijfde reeks nog wat andere veranderingen met zich meebrengen: zo is er voor het eerst een lesbisch koppel onder de getrouwde stellen en wordt het programma twee dagen per week uitgezonden in plaats van één. "Het is een heel emotioneel seizoen", vindt Boszhard. "De kandidaten vergeten op een gegeven moment dat de camera's aanstaan en komen in een bubbel terecht."

'Sommige mensen hebben waanideeën over ideale partner'

Voordat de koppels gevormd worden, stelt een team van vier psychologen en relatiedeskundigen de stellen samen. Ook dit jaar hebben ze dat goed gedaan, stelt Boszhard. "Toch is het bijzonder dat heel kleine dingen ervoor kunnen zorgen dat zo'n match niet slaagt. Sommige mensen hebben waanideeën over de prins of prinses op het witte paard. Dan is het een prachtige jongen, maar draagt hij witte sokken. Dan is het natuurlijk niet gek als je je hele leven alleen blijft."

Heeft Boszhard zelf trouwzin gekregen na de opnames? "We zijn heel gelukkig met elkaar, hij is de man van mijn leven: ik hou van hem en andersom. We werken daarnaast ook samen, maar dat gaat goed, we houden elkaar scherp. Of we willen trouwen? Wat niet is, kan nog komen. Belangrijker vind ik dat we het leven vieren."

Married at First Sight is vanaf maandag 6 januari elke maandag en dinsdag om 20.30 uur te zien op RTL4.