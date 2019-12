Eva Cleven schrok van de uitspraken van Frank Dane. De Radio 538-dj zei dat hij weinig technisch begaafde vrouwelijke dj's kent. In een interview in Het Parool zegt de 33-jarige FunX-dj dat ze dit totale onzin vindt.

"Dat soort opmerkingen zegt meer over hem dan over de veranderingen die nu spelen. Die vrouwen zijn er wel, maar werken buiten zijn vertrouwde wereld. (...) Zo'n commentaar klinkt hetzelfde als 'vrouwen kunnen niet autorijden'. Ik werd er best wel verdrietig van."

Dane zei in een interview in dezelfde krant dat hij nog nooit een vrouw "snelle radio" heeft horen maken. Dane: "Wat ik bedoel: Claudia de Breij maakte een werkelijk fantastisch radioprogramma bij 3FM, maar dat was personalityradio. Met vier liedjes in een uur. Een vrouw die dertien liedjes in een uur doet: ik heb haar nog niet gezien."

Na het lezen van het interview met Dane, voelde Cleven de drang om hem te bellen. "Waarom zou je dat soort dingen zeggen? Het helpt niemand. En het doet afbreuk aan het werk van je vrouwelijke collega's. Kijk naar Vera Siemons of Eva Koreman. Of Angelique Houtveen. Allemaal geweldige dj's. En ik maak zelf ook alweer vier jaar radio."

Dat op de populaire radiostations amper tot geen vrouwen te horen zijn, heeft volgens Cleven een logische oorzaak. "Omdat oudere radioluisteraars hechten aan gewoontes, houden ze eraan vast. Maar neem van mij aan: er komt verandering aan en sneller dan je denkt. De generatie die nu onder de 25 is, denkt anders. Je ziet het aan FunX: met een veel diverser personeelsbestand trekken we een jongere doelgroep."