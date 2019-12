De NPO was in 2019 een onneembare talkshowvesting. Maar het vertrek van Eva Jinek, de pauze van Jeroen Pauw en het verwachte afscheid van Matthijs van Nieuwkerk kan de publieke omroep in een crisis storten. Hieronder volgt een samenvatting van het mediajaar 2019.

De Wet Normering Topinkomens (WNT) moet ervoor zorgen dat werknemers in de (semi)publieke sector niet "bovenmatig bezoldigd" worden. Hoewel de wet op 1 januari 2013 in is gegaan, heeft het enkele jaren geduurd voordat de grote kopstukken binnen de Publieke Omroep hun salaris zagen slinken.

In de voorgaande jaren maakten meerdere presentatoren en televisiemakers, al dan niet om financiële redenen, de overstap naar de commerciële omroepen. Toch lukte het de NPO al die tijd om 'de grote drie' (Eva Jinek, Jeroen Pauw en Matthijs van Nieuwkerk) te behouden. Soms door de WNT creatief aan te vullen (bijvoorbeeld door het inhuren van een aan de presentator gelieerd productiebedrijf), soms door aan persoonlijke wensen van een desbetreffende anchor te voldoen.

Zo mag Van Nieuwkerk het aantal uitzendingen van De Wereld Draait Door terugschroeven en laat Jineks manager Kristien van Dillen in juli van dit jaar weten, dat de presentatrice naar de vooravond wil verhuizen. (Jinek wil om persoonlijke redenen 's avonds niet meer laat thuiskomen.) Het verbaast dan ook niemand als de NPO een maand later tijdens de najaarspresentatie bekendmaakt dat Pauw en Jinek in 2020 een half uur eerder zullen beginnen. Brandje geblust, lijkt men te denken.

De schrik bij de NPO moet dan ook, ondanks de transparantie van de presentatrice, groot zijn geweest als ze enkele weken later toch haar overstap naar RTL bekendmaakt.

Wie is de volgende?

De NPO is niet langer onaantastbaar. Wie is de volgende? Van Nieuwkerk zinspeelt al een tijdje op een vertrek en laat begin december weten nog voor het einde van het jaar de knoop door te hakken. Terwijl Van Nieuwkerks besluit uitblijft, stelt Jeroen Pauw zich daadkrachtiger op. Op 9 december maakt hij bekend dat Pauw stopt. Hoewel de presentator direct zijn terugkeer (binnen afzienbare tijd) inluidt en de NPO met de nieuwe talkshow Op1 een vervanger in huis heeft, dreigt de omroep voorlopig zijn alleenheerschappij in talkshowland kwijt te raken.

Wie denkt dat de commerciële omroepen er in 2019 beter in slagen hun giganten vast te houden heeft het mis. Wat sinds de volledige overname van SBS door Talpa een kwestie van tijd was, wordt dit jaar later eindelijk ingelost: Linda de Mol vertrekt bij RTL 4 en verbindt zich (samen met neefje Johnny) volledig aan de levensdroom van broer John. De overstap wordt niet zonder kleerscheuren afgerond; de door Linda de Mol bedachte programma's Oh, Wat Een jaar! en Weet Ik Veel mogen niet meeverhuizen.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt veroordeeld

Ook Wendy van Dijk maakt kort daarvoor dezelfde overstap. RTL 4 kan zich weliswaar eventjes troosten met de terugkeer van Caroline Tensen, maar moet 'haar' Het Spijt Me vroegtijdig van de buis halen. Eenzelfde lot is het programma De Villa beschoren. De reden daarvoor ligt echter niet in tegenvallende kijkcijfers, maar in het seksueel grensoverschrijdende gedrag van enkele deelnemers dat door de kijkers (en uiteindelijk ook door de nieuwe RTL-directeur Peter van der Vorst) veroordeeld wordt.

Twan Huys wordt ondertussen niet vastgehouden, maar losgelaten door RTL. In maart stopt hij per direct met de presentatie van RTL Late Night en wordt zijn dienstverband ontbonden. Enkele weken later is hij als Amerika-deskundige in talkshow M bij de publieke omroep te zien. De bittere nasmaak die ze zender aan RTL Late Night overhoudt wordt weggespoeld met de prestaties van Beau van Erven Dorens.

Niet alleen trekt hij miljoenen kijkers met zijn programma Five Days Inside, ook laat hij met Beau zien dat nieuwe initiatieven op het latenightslot van RTL 4 niet gedoemd zijn te mislukken. Maar tijdens de nieuwjaarsreceptie van RTL 4 zal vooral vooruitgekeken worden. Alle hoop is gevestigd op Jinek en het vernieuwde Goede Tijden, Slechte Tijden dat de vooravond van de zender op moet krikken.

De oorlog tegen Netflix en Apple

Grote concurrent Talpa zal de jaarwisseling naar verwachting wél aangrijpen om uitvoerig te reflecteren. Hoewel de invloed van creatief directeuren Linda de Mol en Jildou van der Bijl op Net5 zich nog niet in hoge kijkcijfers uitdrukt, zorgen de Europese prestaties van Ajax voor een miljoenenpubliek op Veronica, scoort Lingo boven verwachting goed en heeft de zender met Chateau Meiland een genadeloos kijkcijferkanon in bezit.

Als de familie Meiland haar publiek weet vast te houden, zou John de Mol de jaren geleden in gang gezette vernieuwing van de SBS-zenders in betrekkelijke luwte kunnen voltooien.

Hoewel de onderlinge strijd tussen de verschillende omroepen en zenders ook in 2020 op dezelfde voet door zal gaan, kijken de grote bazen niet alleen naar elkaar, maar ook naar een gemeenschappelijke vijand: de streamingdiensten. Terwijl nationale initiatieven als Videoland, Zie.nl en NPO Start met man en macht proberen het afnemende aantal lineaire kijkers op te vangen, lijken ze niet te zijn opgewassen tegen de vuurkracht van de Amerikaanse streamingdienst Netflix.

Die strijd heeft zijn hoogtepunt nog lang niet bereikt, sterker nog: met de komst van Disney+ en Apple TV+ heeft de oorlog om de kijker twee nieuwe fronten gekregen.