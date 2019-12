ProRail heeft aangifte gedaan bij de politie nadat schrijver en presentator Geert Mak (73) in zijn programma In Europa lopend op het treinspoor te zien was. Ook wil de spoorinfrastructuurbeheerder dat de online variant van de betreffende uitzending wordt aangepast, zodat de scène kijkers niet op ideeën brengt.

"VPRO-presentator Mak loopt niet alleen in Europa, maar ook op het spoor", schrijft ProRail maandag op Twitter.

"Dat is verboden. ProRail doet aangifte en vraagt VPRO de uitzending online aan te passen om copycatgedrag verder te voorkomen. Spoorlopen is hinderlijk voor het treinverkeer en bovenal levensgevaarlijk."

"Als makers van deze serie hebben wij ons te laat gerealiseerd dat spoorlopen niet mag zonder toestemming", laat de VPRO als reactie op de aangifte weten.

De betreffende scène is te zien in de proloog van de eerste aflevering van In Europa de geschiedenis op heterdaad betrapt. "Het doel was de serie van In Europa in te leiden, dit shot leek passend."

De VPRO heeft inmiddels excuses gemaakt. "We zullen bij de online uitzending een tekst plaatsen waarin we mensen zullen waarschuwen voor dit beeld en waarin we benadrukken dat spoorlopen verboden is."

Voor spoorlopen wordt in Nederland een boete van 140 euro gegeven.

In het programma In Europa trekt Mak door Europa om verhalen uit de geschiedenis te herontdekken. De serie wordt wekelijks op zondagavond uitgezonden.