ProRail heeft aangifte gedaan bij de politie nadat schrijver en presentator Geert Mak (73) in zijn programma In Europa lopend op het treinspoor te zien was. Ook wil de spoorinfrastructuurbeheerder dat de online variant van de betreffende uitzending wordt aangepast, zodat de scène geen copycatgedrag kan veroorzaken.

"VPRO-presentator Mak loopt niet alleen In Europa, maar ook op het spoor", schrijft ProRail maandag op Twitter.

"Dat is verboden. ProRail doet aangifte en vraagt VPRO de uitzending online aan te passen om copycatgedrag verder te voorkomen. Spoorlopen is hinderlijk voor het treinverkeer en bovenal levensgevaarlijk."

NU.nl is nog in afwachting van een reactie van de VPRO. Voor spoorlopen wordt in Nederland een boete van 140 euro gegeven.

In het programma In Europa trekt Mak door Europa om verhalen uit de geschiedenis te herontdekken. De serie wordt wekelijks op zondagavond uitgezonden.