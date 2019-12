Heb je geen idee wat te kijken op dinsdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Spel: Ik Hou van Holland: Oudjaar 2019

21.55 - 0.00 uur op SBS6

De teams met Jeroen van Koningsbrugge en Guus Meeuwis als captains strijden weer tegen elkaar. De categorieën Nederlandse film, muziek, sport, taal en weetjes vallen dit keer in het thema van Oud en Nieuw.

Concert: Marco Borsato: Live in De Kuip

20.00 - 21.55 uur op SBS6

Het was alweer vijftien jaar geleden, maar in mei en juni stond Marco Borsato weer in De Kuip. Voor de veertiende keer en daarmee verbrak hij het record van The Rolling Stones.

Cabaret: Claudia de Breij: Oudejaarsconference

22.20 - 23.50 uur op NPO1

Vanuit de Koninklijke Schouwburg in Den Haag doet Claudia de Breij haar oudejaarsconference. Verwacht stukjes over Duncan Laurence, de Oranjevrouwen, Johan Derksen en de liefde.

Film: The Lord of the Rings: The Return of the King

20.30 - 1.35 uur op Veronica

De hobbits Sam (Sean Astin) en Frodo (Elijah Wood) beginnen samen met Gollum aan het laatste deel van hun reis richting Mordor, om daar de ring te vernietigen. De legers van Gondor proberen ondertussen de stad Minas Tirith te beschermen tegen Saurons leger.

Film: Bedtime Stories

18.35 - 20.30 op Net5

Skeeter fantaseert tijdens het verhaaltjes vertellen voor het slapengaan. Wanneer de verhalen op mysterieuze wijze tot leven komen, staat Skeeters leven plotseling op zijn kop.

