De Britse televisiezender BBC Four is bezig met het ontwikkelen van een interactief tekenprogramma. Kijkers kunnen daarin vanuit huis portretten tekenen van naaktmodellen, meldt Express Informer maandag.

Het televisieprogramma gaat Life Drawing Live heten. Het krijgt de vorm van een schilderles, zal twee uur duren en is vooralsnog een eenmalige special. De deelnemers krijgen naaktmodellen in alle maten voorgeschoteld, zowel man als vrouw.

De Britse kunstenaars Daphne Todd and Lachlan Goudie zullen de schilderles begeleiden. Todd won in 2010 de BP Portrait Award 2010 met een schilderij van het stoffelijk overschot van haar honderdjarige moeder.

Het programma zal begin 2020 te zien zijn op BBC Four. Het is niet bekend of het ook in Nederland wordt uitgezonden.