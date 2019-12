De tweelingbroers Bill en Joe Smith (32) zijn overleden. De twee deelnemers aan de realityserie My Big Fat Gypsy Wedding werden volgens de politie hangend aan een boom aangetroffen in het Engelse Sevenoaks, meldt TMZ zondag.

De broers waren op het moment van hun overlijden 32 jaar oud. De politie is overtuigd van zelfdoding, hoewel de omstandigheden rondom de dood van de twee nog verder worden onderzocht.

Bill en Joe Smith deden mee aan het het derde seizoen van My Big Fat Gypsy Wedding. Tijdens hun deelname aan het Channel 4-programma waren de broers 24 jaar oud en waren ze werkzaam als tuinman.

My Big Fat Gypsy Wedding werd in Nederland uitgezonden door RTL 4. Het Britse realityprogramma volgt Ierse zigeunerfamilies die een huwelijk voorbereiden. RTL 4 kwam in 2012 met een Nederlandse versie van het programma, Gypsy Girls.

Denk jij aan zelfmoord? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel naar 0900-0113.