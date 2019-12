Programmamaker en journalist Margriet Vroomans keert zich tegen de opmerking van voormalig NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch dat er in Nederland een staatsomroep bestaat. Dat vertelde ze zondag in De Perstribune.

Vandermeersch schreef zaterdag op Twitter over een interview van Kelder met Rutte: "Nogal pijnlijk. Staatsomroep laat vriend van premier premier 'interviewen'. Hongarije te Nederland." Vroomans keert zich tegen deze opmerking.

"We hebben hier geen staatsomroep. Laten we daar blij mee zijn", aldus de programmamaker. "Als je in andere landen zou wonen waar ze wel een staatsomroep hebben, dan zou je weten dat wij dat hier niet hebben."

"Ik vind het niet goed dat Jort Kelder Mark Rutte interviewt want ze zijn veel te goed bevriend", is Vroomans het deels eens met de voormalig hoofdredacteur van NRC. "Ik denk dat je dat niet zou moeten willen. Maar ik keer me tegen de opmerking dat wij een staatsomroep zouden hebben. Dat hebben we namelijk niet."

'Vandermeersch zou dit niet moeten schrijven'

"Zeker Peter Vandermeersch, die zo lang hoofdredacteur is geweest van NRC, zou dat niet moeten schrijven want hij weet dat dat niet zo is", verwoordde de presentator van het NPO Radio 4-programma De Ochtend van 4 haar kritiek. "Hij weet ook dat er mensen zijn die onterecht wel zeggen dat er een Nederlandse staatsomroep is. Het is gewoon niet waar en je moet dat soort sentimenten niet aanwakkeren."

Vroomans vermoedt dat ze reacties zal krijgen op haar opmerkingen, maar is daar niet van onder de indruk. "Jammer dan", zei ze. "Het is zoals het is."