Overzicht: Sportjaar

19.00 - 20.00 uur op NPO1

Noël van 't End werd in augustus wereldkampioen judo in de klasse tot 90 kilo. Het was voor het eerst in tien jaar dat een Nederlander dat presteerde. Een van de vier reportages over het sportjaar 2019 gaat dan ook over hem.

Bakwedstrijd: Heel Holland Bakt

20.25 - 21.25 uur op NPO1

Liefhebbers van Heel Holland Bakt kunnen op de bank zitten en kijken hoe de kandidaten drie traktaties maken voor Oud en Nieuw. Een Goud & Nieuwtaart, een kloktaart en cannoli moeten ze maken, waarbij ze zelf mogen kiezen welke smaken ze toevoegen.

Reportages: Uit het Leven

21.25 - 22.35 uur op NPO1

Herman van der Zandt presenteert een eerbetoon aan mensen die dit jaar zijn overleden. Daarbij wordt aandacht besteed aan onder anderen Martine Bijl, Rutger Hauer en Jacques Chirac, maar ook minder bekenden uit binnen- en buitenland.

Film: The Crow

22.45 - 0.40 uur op Veronica

Eric en Shelly worden vlak voor hun bruiloft aangevallen. Beiden komen daarbij om het leven. Een jaar later reïncarneert Eric (Brandon Lee) met spirituele begeleiding van een kraai. Hij bezit nu speciale krachten en is uit op wraak.

Documentaire: Bruce Springsteen: In His Own Words

22.55 - 00.15 uur op NPO3

In deze documentaire leest Bruce Springsteen voor uit zijn eigen boek. Hij geeft ons een exclusief kijkje in zijn leven: hoe is hij zo beroemd geworden?

