Heb je geen idee wat te kijken op zaterdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Overzicht: Jeugdjournaal Jaaroverzicht

18.35 - 19.25 uur op NPO3

2019 begon op een dinsdag en eindigt ook op een dinsdag. Het was een bewogen jaar met een grote rol voor kinderen. Zo was de geboorte van Archie, de zoon van prins Harry en Meghan, wekenlang nieuws. En vergeet Greta Thunberg niet.

Film: Cry-Baby

20.30 - 22.10 uur op SBS9

Wade 'Cry Baby' Walker (Johnny Depp) is lid van de beruchte groep Drapes, die door de brave groep de Squares als criminelen beschouwd worden. Wade wordt verliefd op Alison (Amy Locane), maar hun relatie zorgt voor problemen.

Realityprogramma: Ik Vertrek

21.30 - 22.25 uur op NPO1

De Brabantse Marjon en Vincent vertrekken naar Tsjechië. Daar willen ze een camping met blokhutten opzetten, maar gaat dat goed?

Film: The Great Gatsby

22.10 - 0.45 uur op SBS9

Beginnend schrijver Nick Carraway (Tobey Maguire) verruilt in het voorjaar van 1922 de Amerikaanse provincie voor New York. Nick ontmoet de beroemde miljonair Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio) en raakt verzeild in de fascinerende wereld van de superrijken, vol illusies, liefde en bedrog.

Historische serie: A Very English Scandal

22.40 - 23.40 uur op NPO2

Toen Jeremy Thorpe, voorman van de Liberalen, in de jaren zestig zeer populair werd met zijn progressieve speeches in het Lagerhuis, wist niemand dat hij homo was. Deze BBC-serie gaat over de affaire die Thorpe had met een paardenverzorger.

