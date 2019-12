The voice of Holland was met meer dan 1,6 miljoen kijkers het op een na best bekeken programma van de vrijdagavond. De slimste mens werd door zo'n 1,3 miljoen mensen bekeken en eindigde daarmee op de derde plaats in de lijst met de best bekeken programma's van de avond.

Het NOS Journaal van 20.00 werd het best bekeken, met bijna twee miljoen kijkers.

De 1.500 meter schaatsen voor vrouwen en de 500 meter voor de mannen bij de NK afstanden trokken respectievelijk 1,2 miljoen en 1,1 miljoen kijkers. De 5 kilometer voor de mannen werd door een miljoen mensen bekeken.

Top 2000 a gogo, het praatprogramma met verhalen achter de hits in de Top 2000 van NPO Radio 2, trok 830.000 kijkers en sloot daarmee de top tien van de best bekeken programma's af.