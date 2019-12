Hoewel RTL-directeur Peter van der Vorst betreurt wat er gebeurd is in de realityserie De Villa, is hij van mening dat soortgelijke programma's nog steeds gemaakt moeten kunnen worden.

"Ja, we laten tot de bodem uitzoeken wat er is misgegaan. Maar het uitgangspunt is dat we het genre willen beschermen. Ik ben ervan overtuigd dat je dit soort programma's kunt blijven maken. Mensen moeten zich alleen wel volledig veilig voelen - voor, tijdens én na de opnames", aldus Van der Vorst zaterdag in gesprek met De Telegraaf.

Dat betekent overigens niet dat het in opspraak geraakte programma terug zal keren op RTL.

"Nee, De Villa is definitief verleden tijd. Maar een succesvol programma als Temptation Island gooi je niet weg als dat niet nodig is", zegt de RTL-directeur.

De Villa raakte onlangs in opspraak nadat er een scène werd uitgezonden waarin een kandidate onder invloed van alcohol op bed ligt en betast wordt door een andere kandidaat. Naderhand vertelde de lastiggevallen deelneemster in de YouTube-serie #BOOS van Tim Hofman dat ze zich gedwongen voelde dingen te doen tijdens de opnames.

RTL besloot het programma na de ophef van de buis te halen en voorlopig alle programma's in het zogeheten 'guilty pleasure'-genre, zoals Temptation Island en Love Island, van de buis en Videoland te halen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar hoe het zo mis kon gaan bij het programma.

Van der Vorst kijkt met een vervelend gevoel terug op het drama rond het programma. "Dat is voor RTL en voor mij als contentdirecteur wel een dieptepunt geweest, dit jaar."