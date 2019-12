Martien en Erika Meiland verwachten niet dat ze over twee jaar nog steeds in hun eigen Chateau Marillaux werken. In gesprek met De Ondernemer zeggen ze dan wel weer toe te zijn aan iets nieuws.

"Seizoen 2020 gaan we gewoon nog helemaal draaien, want dan zitten we volgeboekt. Die mensen gaan we allemaal ontvangen. We gaan er een mooi jaar van maken, en wat er daarna gebeurt, weten we nog niet", aldus Erica Meiland. Martien Meiland laat weten dat het stel dan wel weer wat anders wil, maar wat het precies moet worden, weten ze nog niet zeker.

"We willen misschien, zoals ook al in de serie voorbij is gekomen, een nieuw object zoeken waarbij je huisjes kunt verhuren op je terrein", aldus de kasteelheer. Hij wil dan nog steeds één keer in de week een diner organiseren voor zijn gasten, maar zegt dat het scheelt dat ze de rest van de week dan hun eigen gang kunnen gaan.

Vanaf het nieuwe seizoen gaat Chateau Marillaux na elke drie weken een week dicht, wat de familie een noodzakelijke maatregel noemt. "Zoals het afgelopen jaar is gegaan, kun je niet jaren volhouden", aldus Erica Meiland. "We merkten het ook aan elkaar. Je gaat snibbig worden en dan barst er eens iemand in huilen uit. Dat is niet goed. We moeten ook een normaal leven tussendoor hebben."

De familie, die van De Ondernemer een prijs ontving voor de ondernemers van het jaar over de grens, zegt dat het chateau over twee jaar wellicht nog wel zal bestaan. "Maar niet meer met ons onder dat dak", aldus Martien Meiland.