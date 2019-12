Televisiemaker Hans Keller (82), onder meer bekend van Het gat van Nederland en Dode Dichters Almanak, is op 19 december overleden. Dat maken zijn familie en collega's vrijdag bekend via rouwadvertenties in de Volkskrant.

Keller begon zijn carrière als journalist bij de Volkskrant en was in 1961 een van de initiatiefnemers van de Zilveren Nipkowschijf. Zelf won hij die Nederlandse televisieprijs in 1973, voor Het gat van Nederland. Dat programma van de VPRO wierp een blik op de samenleving via interviews met uiteenlopende mensen.

In de jaren zestig maakte Keller programma's voor de AVRO, later stapte hij over naar de VPRO. Daar maakte hij tientallen documentaires. Zijn laatste werk was een portret over literair criticus Kees Fens, in 2008.

"Hans Keller was niet alleen filmer, maar vooral chroniqueur van een tijdperk", laat de VPRO weten in de Volkskrant. "Met een feilloos gevoel voor wat er onder de oppervlakte van de samenleving borrelde. Daarbij gebruikte hij steeds nieuwe vertelvormen."