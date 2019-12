Voormalig nieuwslezer Fred Emmer is op 85-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn familie donderdag aan de NOS laten weten. Hij was in de jaren zeventig en tachtig hét gezicht van het NOS Journaal.

Zijn familie zegt dat Emmer vredig is gestorven op Kerstavond. "We gaan Fred enorm missen. Hij was een moderne, principiële, intelligente en gevoelige man. Enig in zijn soort."

Emmer begon zijn carrière als omroeper bij de Wereldomroep. In 1962 nam de NOS hem aan als presentator. De nieuwsanchor stopte daar, na een kort uitstapje te hebben gemaakt naar Europa TV, in 1987 definitief.

Daarna ging hij aan de slag bij de VPRO en RTL 5. Hij presenteerde voor de VPRO twee seizoenen lang het televisieprogramma Waskracht!. Emmer vertrok daar in 1997, omdat hij teleurgesteld zou zijn over het amateurisme bij de televisiemakers.

Daarnaast werkte Emmer in de jaren tachtig als columnist bij Playboy en schreef hij het erotische boek Het mooiste van verleiding. In die periode was Emmer ook een van de stemmen van Radio Maastricht. In 2006 keerde Emmer voor De 80's & 90's Kwis op Talpa even terug als nieuwslezer.

De geboren Leidenaar is de vader van componist Stephen Emmer.