KRO-NCRV heeft donderdag een reactie naar buiten gebracht naar aanleiding van de ophef die er is ontstaan rondom de uitzending van Mensen met M. op woensdagavond. Presentatrice Margriet van der Linden interviewde daarin de veroordeelde Syriëganger Laura H., omschreven als 'kalifaatmeisje'.

"Laat ik beginnen met zeggen dat wij in deze serie portretten maken zonder mensen op voorhand bevooroordeeld te benaderen", zegt woordvoerder Maike Gehlen tegenover verschillende media. "We zien dat de uitzending(en) veel met mensen doet. Er zijn negatieve reacties, maar juist ook heel veel positieve reacties."

Op Twitter is onder meer te lezen hoe verschillende Kamerleden zich negatief uitlaten over de uitzending. "Nodig voor een volgende kerstspecial een slachtoffer van het IS-kalifaat uit", schrijft Pieter Omtzigt (CDA). De Balie-directeur Yoeri Albrecht vraagt zich af waar de morele antenne van de KRO-NCRV is. "Weer een flink aantal traptreden dieper gezonken dan het Twan Huys-interview met Holleeder", schrijft hij.

Gehlen verdedigt de keuze van de KRO-NCRV. "Laura heeft haar straf uitgezeten en probeert haar leven weer op de rit te krijgen. Het is een opzienbarend verhaal. Door dit verhaal te vertellen, appelleert het aan vergevingsgezind zijn, en past het ook in deze tijd."

"Laura doet haar opzienbarende persoonlijke verhaal, zonder daarmee haar schuld te ontkennen", vervolgt de woordvoerder. "Ze heeft fouten gemaakt, heeft daarvoor een straf uitgezeten en daarmee haar schuld voldaan. Ze is nu aan het re-integreren in de samenleving. Dat hebben we laten zien."

'Verreweg de beste aflevering van het programma'

De reacties op de uitzending van Mensen met M. zijn overwegend negatief, hoewel er ook nuance te vinden is. "Verreweg de beste aflevering is die van Eerste Kerstdag", schrijft NRC donderdag. Filmmaker Martin Koolhoven laat intussen weten dat Van der Linden meer in had kunnen gaan op de gruweldaden van IS, maar dat H. wel een stuk interessanter was dan Duncan Laurence, de tweede geïnterviewde op woensdagavond.

"Wat dat doet met de slachtoffers?", schrijft de regisseur. "Geen idee, maar ik ben geïnteresseerd in dit verhaal en haar zienswijze."