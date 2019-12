De kerstspecial van All you need is love was het best bekeken programma op kerstavond. Ruim 1,8 miljoen mensen keken dinsdagavond naar het RTL 4 -programma.

Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. De kerstuitzending van Chateau Meiland op SBS 6 trok 954.000 kijkers en staat daarmee op de vijfde plek in de lijst.

André Rieu wist op NPO 1 784.000 kijkers aan zich te binden met Kerst met André Rieu in Sydney, een registratie van diens eerdere optreden in de Australische stad. Die kijkcijfers zijn goed voor plaats negen in de Dag Top 25.

De kerstspecial van Alle you need is love werd dit jaar wel minder goed bekeken in vergelijking tot voorgaande jaren. Vorig jaar zagen 2,3 miljoen mensen hoe verliefde mensen bij elkaar werden gebracht.

Presentator Robert ten Brink trok de jaren daarvoor zelfs rond de drie miljoen kijkers en zakte bovendien nooit eerder onder de twee miljoen kijkers.