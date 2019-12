De Top 2000 is woensdagochtend op Radio 2 om acht uur van start gegaan met het nummer Suite: Judy Blue Eyes van Crosby, Stills en Nash.

Tijdens de Top 2000 worden de tweeduizend populairste nummers achter elkaar gedraaid. Op oudejaarsavond komt de uitzending tot een einde. Dit jaar staat het nummer Bohemian Rhapsody van Queen voor de zeventiende keer op de eerste plaats.

De ranglijst staat niet alleen op de radio centraal. Op televisie zijn diverse spin-offs van de Top 2000 te zien: de Top 2000 Quiz, Top 2000 a gogo en Top 2000: The Untold Stories. Bij Top 2000 a gogo is Leo Blokhuis als muziekkenner de vaste gast van presentator Matthijs van Nieuwkerk.

"Ieder jaar komen er andere gasten langs die vertellen over hun favoriete muziek en Top 2000-lijstje. En ik ben zelf ook weer op bezoek geweest bij diverse artiesten, zoals Per Gessle, de mannelijke helft van Roxette van wie zangeres Marie Fredriksson op 10 december op 61-jarige leeftijd overleed. Met hem maakte ik een mooie reportage over hun hit The Look. Achteraf is dat een heel mooi eerbetoon", vertelde Blokhuis aan NU.nl.