Nog op zoek naar een leuk muziekprogramma, goede film, serie of reportage voor Kerstavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Muziekprogramma: Kerst met André Rieu in Sydney

20.35 - 22.30 uur op NPO1

Omdat het iconische Sydney Opera House wordt verbouwd, wordt het kerstconcert gehouden in Sydney's Town Hall. Maar dat maakt het optreden niet minder mooi.

Muziekprogramma: Tiende van Tijl Special: De Negende van Eindhoven

22.20 - 23.00 uur op NPO2

Ludwig van Beethoven is misschien niet geboren in het Duitse Bonn, maar in het Nederlandse Zutphen. Tijl Beckand vertrekt naar de Hanzestad om op onderzoek uit te gaan.

Film: The Lord of the Rings: The Two Towers

20.30 - 00.10 uur op Veronica

Het reisgenootschap is uit elkaar gevallen na de dood van Boromir. Frodo (Elijah Wood) en Sam (Sean Astin) moeten ongezien naar Mordor zien te komen om de Ring te vernietigen. Tijdens hun zoektocht krijgen ze onverwacht hulp.

Kookprogramma: Jamie's Best Ever Christmas

20.00 - 21.00 uur op 24Kitchen

Jamie Oliver weet hoe je het perfecte kerstdiner maakt en om ons daarbij te helpen geeft hij tips.

Amusement: All You Need Is Love: Kerstspecial

20.30 - 23.05 uur op RTL 4

De avond voor Kerstmis staat op RTL 4 weer volledig in het teken van de liefde, hartverwarmende herenigingen en romantische verrassingen. Robert ten Brink reist naar verschillende plekken om vele gasten bij hun geliefden te laten zijn.