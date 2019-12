Martien Meiland heeft dinsdag in de uitzending van De 538 Ochtendshow gezegd dat er in 2020 een nieuw seizoen van Chateau Meiland op SBS6 uitgezonden zal worden.

Het gezin zal in de realityshow wederom bezig zijn met een verbouwing: "Wij hebben toch nog een heel huis hier op het terrein staan. Daar zit inmiddels wel een dak op, heel mooi, maar dat hele huis moeten we gaan verbouwen", zegt Meiland tegen Talpa-collega en radiopresentator Wietze de Jager.

"We willen eventjes wachten tot januari en dan gaan we met volle moed de hamer en koevoet en alles er weer bij pakken. We zijn even op vakantie geweest, dus we zijn weer helemaal bijgetankt."

Wanneer de nieuwe reeks op televisie te zien is, weet Meiland niet. "Daar hou ik me helemaal niet mee bezig. Ik weet wel dat het doorgaat."

'Dat vind ik niet netjes'

In de uitzending werd Meiland ook indirect verzocht om commentaar te geven op de recente overstap van Paleis voor een Prikkie-protagonisten Frank Jansen en Rogier Smit naar RTL. "Dat vind ik niet netjes. Wij blijven loyaal aan SBS. Zij hebben ons op de kaart en op tv gebracht. Je moet loyaal zijn aan een ander."

SBS6 zendt dinsdagavond om 20.30 uur Kerst op Chateau Meiland uit. Op 30 december is op dezelfde zender Het Beste van Chateau Meiland te zien.