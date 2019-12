De speciale reeks van Margriet van der Lindens talkshow Mensen met M heeft volgens Stichting KijkOnderzoek met de eerste van vier afleveringen 520.000 kijkers getrokken. Het eerste van vier duo's dat te gast was, vicepremier Carola Schouten en fotograaf Erwin Olaf, leverde het KRO-NCRV-programma de twintigste plek op in de lijst van best bekeken programma's van maandag.

Chateau Meiland trok maandag voor SBS6 1.204.000 kijkers, ruim 200.000 minder dan de aflevering van de week ervoor. Dat leverde het realityprogramma de vierde plek op in de lijst.

De belevenissen van de Meilandjes eindigden in de lijst van best bekeken programma's net achter de eerste aflevering van het vijftiende seizoen van De slimste mens, dat met 1.388.000 kijkers de derde plaats inneemt. De kennisquiz van KRO-NCRV trok daarmee een fractie minder kijkers dan de debuutaflevering van het vorige seizoen.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was maandag met 1.864.000 kijkers bijna traditiegetrouw het best bekeken televisieprogramma. Het geheime dagboek van Hendrik Groen van Omroep MAX eindigde met 1.568.000 kijkers op de tweede plaats.