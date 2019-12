Trouw-journalist Jan Kleinnijenhuis en Pieter Klein van RTL Nieuws vinden dat hun berichtgeving over de toeslagenaffaire vooral te danken is aan de advocaten en klokkenluiders die hen op weg hielpen bij hun verslaggeving. De eretitel Journalist van het Jaar, die het duo ontving van journalistenvakblad Villamedia, is vooral voor de gedupeerde ouders, vertellen ze maandag in gesprek met Trouw.

"Zij zijn de slachtoffers die ons hun vertrouwen hebben gegeven.", aldus Kleinnijenhuis. "Stel je voor dat je tien jaar lang door de overheid als fraudeur bent bestempeld. Dat je altijd het gevoel hebt gehad dat dit niet klopte, maar dat je toch alles netjes hebt terugbetaald. Dat je daardoor je huis uit moest, er loonbeslag werd gelegd, je huwelijk ten einde kwam, en dat je kinderen uit huis werden geplaatst."

"Als je dan bereid bent aan twee aanvankelijk achterdochtige journalisten je hele verhaal te vertellen, met de administratie erbij, dan getuigt dat van een enorme moed."

"Omdat het om deze mensen gaat, en vermoedelijk zitten er duizenden, misschien tienduizenden slachtoffers in hetzelfde schuitje", onderbouwt Klein de toeslagenaffaire als zijn belangrijkste verhaal ooit. "Het gaat hier niet om een uit de hand gelopen technocratische kwestie als een ICT-project, maar over de essentie van de rechtstaat, een overheid die faalt, ambtenaren die letterlijk tegen de wet handelen en gewone mensen stelselmatig duperen."

In de toeslagenaffaire werden honderden en waarschijnlijk duizenden ouders door de fiscus willens en wetens ten onrechte aangemerkt als fraudeur. Ambtenaren gingen over tot stopzetting en terugvordering van de kinderopvangtoeslag.

Meerdere ouders kwamen door het handelen van de fiscus in grote financiële problemen. Verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel trad in december af na nieuwe onthullingen. Daaruit bleek dat het ministerie de Tweede Kamer wederom niet actief informeerde. Tevens hadden meerdere ouders zwartgelakte dossiers ontvangen waaruit niet bleek waarom zij door de Belastingdienst als fraudeur zijn bestempeld.